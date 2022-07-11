На Запоріжжі внаслідок ДТП загинули жінка та малолітня дитина (фото)

Зіткнулися БМВ та ВАЗ. В останньому автомобілі від отриманих травм загинуло двоє людей, а також постраждали водій та ще троє пасажирів, двоє з яких – неповнолітні. Відкрито кримінальне провадження.

8 липня близько 10:30 до відділення поліції № 3 (Новомиколаївка) Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про ДТП зі смертельними наслідками.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, керівництво відділення поліції, рятувальники ДСНС і медики.

Попередньо встановлено, що аварія сталася в смт Новомиколаївка на перехресті вулиць Магістральної та Української. Водій автомобіля «ВАЗ 2101» 1957 року народження, рухаючись з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі автомобілю БМВ під керуванням чоловіка 1998 року народження. Внаслідок сталося бокове зіткнення «копійки» з іномаркою.

Жінка 1967 та дівчинка 2013 років народження, які знаходилися в автомобілі ВАЗ, від отриманих травм загинули на місці події. Водія цього транспортного засобу та ще трьох його пасажирів 1982, 2006 та 2009 років народження, з тілесними ушкодженнями різної тяжкості, доставили до лікарні. Керманич іномарки по медичну допомогу не звертався.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Запорізької області