На Запоріжжі знайшли мертвими рибалок, яких шукали п’ять днів

Пошукові заходи тривали впродовж п’яти днів із залученням сил поліції, волонтерів та водолазів. Зниклих безвісти чоловіків знайшли в легковику, який витягли з річки Дніпро у Вільнянському районі. Їхня смерть настала в результаті нещасного випадку після вживання спиртних напоїв.

3 жовтня до відділення поліції № 1 (Заводський) ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшли заяви від двох громадянок про зникнення їхніх чоловіків. Заявниці розповіли, що вранці 29 вересня останні поїхали на рибалку в район Вільнянського району і дотепер не повернулись.

За цим фактом слідством було відкрито кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На пошуки рибалок були орієнтовані співробітники кримінальної поліції відділення №1, оперативники управління карного розшуку та слідчого управління обласного главку поліції.

У результаті оперативно-пошукових заходів поліцейські встановили, що двоє запоріжців, 1964 та 1965 років народження, поїхали рибалити на автомобілі, який належить одному з них. Востаннє чоловіки виходили на зв’язок зі своїм товаришем увечері 29 вересня і повідомили йому, що рибалять. На цей час обидва були напідпитку.

Поліцейські відпрацювали територію району, переглянули записи з камер відеоспостереження з метою встановлення маршруту пересування легковика. До пошукової операції залучили також фахівців із квадрокоптером, волонтерів та водолазів. За допомогою месенджерів та соціальних мереж орієнтували на пошуки громадськість.

Комплекс розшукових заходів приніс результати 7 жовтня. Автомобіль зниклих водолаз знайшов на глибині 2,5 метрів в акваторії Дніпра поблизу селища Орловського Вільнянського району. В ньому виявлені тіла розшукуваних чоловіків без ознак життя.

Експертиза встановила, що їх смерть не має насильницького характеру і настала внаслідок нещасного випадку. При проведенні слідчих дій також встановлено, що загиблі були заблоковані в автівці, яка на швидкості з’їхала в річку. Через надмірне вживання спиртних напоїв рибалки не змогли відчинити двері легковика та вчасно вибратись із води. Це коштувало чоловікам життя.

Співробітники запорізької поліції закликають громадян бути уважними під час відпочинку на природі, не вживати спиртних напоїв і не сідати за кермо в стані алкогольного сп’яніння.

Відділ комунікації поліції Запорізької області