На Запорожье в ДТП с возгоранием два человека погибли, еще пятеро пострадали (фото)

В результате столкновения двух автомобилей под Степногорском Запорожской области один из них загорелся, два человека погибли, пятеро получили травмы. Открыто уголовное производство.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

«5 сентября около 16 часов в полицию поступило сообщение о ДТП вблизи поселка городского типа Степногорск: произошло столкновение двух автомобилей Mazda CX и Daewoo. В результате аварии автомобиль Daewoo загорелся, что стало причиной смерти водителя 1993 года рождения и пассажира 1995 года рождения», — говорится в сообщении.

39-летний водитель автомобиля Mazda CX 1981 года и четыре его пассажира — 26-летняя женщина и трое детей: мальчик 2010 года рождения и две девочки 2008 и 2019 годов рождения госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести, добавили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Транспортные средства изъяты. Водитель Mazda CX задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.