На Житомирщине при пожаре в сарае с сеном погиб 6-летний мальчик
Предварительно, ребенок играл с огнем и случайно поджег сарай.
Маленький мальчик живьем сгорел в селе Большая Цвиля Новоград-Волынского района Житомирской области. Пожар произошел в сарае с сеном.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Трагедия произошла 18 августа. Пожар вспыхнул на территории домовладения в сарае, где хранилось сено.
Родители мальчика вызвали спасателей. По их словам, в объятом огнем сарае мог находиться их шестилетний сын.
Пожарные оперативно прибыли на место инцидента и ликвидировали возгорание, но в сгоревшем сарае обнаружили тело ребенка.
По предварительным данным, мальчик играл с огнем и случайно поджег сарай с сеном. Обстоятельства трагедии установят правоохранители.Tweet