На Житомирщині 11 школярів отруїлися побутовою хімічною речовиною

24 листопада до поліції надійшло повідомлення від медиків про ймовірне вживання учнями гімназії у с. Дівочках побутової хімічної речовини. Дітей доставили до обласної дитячої лікарні для обстеження та надання допомоги. Поліція з’ясовує обставини події.

Попередньо, близько полудня один з учнів навчального закладу приніс з дому пакунок з побутовою хімією та пригостив вмістом інших школярів, вважаючи, що це солодощі. Через деякий час діти поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття. Відтак до навчального закладу викликали медичну допомогу.

Нині лікарі обстежують та надають допомогу 11 школярам 2010-2012 років народження.

Поліцейські працюють на місці події та з’ясовують всі обставини.

Відділ комунікації поліції Житомирської області