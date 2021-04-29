На Житомирщині 22-річний мотоцикліст збив на смерть велосипедистку

У смт Довбиш Новоград-Волинського району 28 квітня сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула велосипедистка. Триває з’ясування усіх обставин події.

Про це повідомляють на сайті ГУНП у Житомирській області.

«Попередньо, водій мотоцикла ІЖ, 22-річний житель району, рухаючись вулицею селища, здійснив зіткнення з велосипедисткою, 38-річною жителькою Довбиської територіальної громади. Унаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений до лікарні. У нього відібрано зразки крові для аналізу на вміст алкоголю. Жінка від отриманих травм померла на місці пригоди», – йдеться у повідомленні.

Нині поліція встановлює всі обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України. // Субота