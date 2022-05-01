На Житомирщині через боєприпас травмувалась дитина, ще низку небезпечних предметів вилучила поліція в інших громадах

У Радомишльській громаді однорічна дівчинка отримала тілесні ушкодження, граючись із запалом ручної гранати, який родич приніс з поля. У Коростенському районі з обійстя чоловіка правоохоронці вилучили вибухівку. А в обласному центрі нацгвардійці, патрулюючи місто, виявили на вулиці гранату і запал до неї.

Упродовж 29 квітня у регіоні поліцейські зафіксували кілька подій, пов’язаних із незаконним обігом боєприпасів. В одному з випадків постраждала маленька дитина.

Близько 19:40 до поліції від медиків надійшло повідомлення про госпіталізацію до лікарні однорічної дівчинки, жительки Потіївської громади із дрібними саднами по тілу.

Поліцейські слідчо-оперативної групи Радомишльського відділення з’ясували попередні обставини події. Як було встановлено, цього ж вечора за місцем проживання дівчинка гралась із предметом, який нещодавно знайшов у полі і приніс до обійстя родич. За висновками фахівців, це був запал до гранати типу УЗРГМ, який здетонував і травмував дитину. На щастя, дівчинка не отримала серйозних поранень, і за словами лікарів, наразі її життю нічого не загрожує.

Того ж дня у Малинській громаді правоохоронці провели огляд обійстя, де проживає 53-річний чоловік. У результаті виявили та вилучили десяток предметів, зовні схожих на порохові заряди до міномета. Всі обставини задокументували працівники слідчо-оперативної групи місцевого відділення поліції.

Тим часом у м. Житомирі військовослужбовці Національної гвардії, патрулюючи вулиці, виявили по одній з них корпус гранати Ф-1 та окремо запал.

На місці події працювали фахівці вибухотехнічної служби ГУНП і поліцейські слідчо-оперативної групи Житомирського РУП.

Усі небезпечні предмети вилучені та направлені на експертні дослідження. Їх походження з’ясовуються у рамках розпочатих кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Поліцейські наполегливо закликають громадян не ігнорувати заходи безпеки. Підозрілі знахідки можуть створювати пряму загрозу не лише вам, але й іншим людям. У жодному разі не наближайтесь, не піднімайте і не рухайте підозрілі предмети, взагалі не торкайтеся їх. Про виявлення таких речей повідомляйте до поліції або сповіщайте рятувальників.

Будьте відповідальними! Пам’ятайте, що чинним законодавством за незаконне зберігання зброї, боєприпасів або вибухових речовин передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області