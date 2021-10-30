На Житомирщині, де сталося сходження 10 вагонів, знайшли тіло машиніста

Правоохоронці встановлюють обставини та причини смерті.

Про це повідомляє Національна поліція у Житомирській області.

Подія сталася вранці 29 жовтня у межах станції Чорнорудка (Бердичівський район Житомирської області). На місці події працює слідчо-оперативна група районного відділу поліції.

«Близько 4:30 на спецлінію «102» надійшло повідомлення від працівників залізничної станції Чорнорудка про виявлення на першій колії тіла людини. Попередньо чоловік отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці. Про загиблого відомо, що він працював машиністом», — зазначається у повідомленні.

Нині причину смерті встановлюють судово-медичні експерти.

Наголошується, що обставини події правоохоронці з’ясовують у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. // Діло