На Житомирщині — ДТП із загиблим та п’ятьма травмованими

Дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 11 січня в Олевському районі. У результаті зіткнення двох автомобілів травми різного ступеня тяжкості отримали 5 людей. 34-річний пасажир одного з транспортних засобів загинув на місці події. Поліцейські розпочали кримінальне провадження.

ДТП сталася близько 17:30 на 26 км автодороги Майдан Копищанський-Олевськ-Ємільчине, поблизу с. Юрового.

Попередньо, водій автомобіля «Renault Trafic», 22-річний житель Олевського району, не впоравшись з керуванням, зіткнувся із вантажним «ЗІЛ», що рухався попереду у попутному напрямку. Потому легковик з’їхав у кювет та ударився в дерево.

У результаті ДТП 34-річний пасажир «Renault» загинув на місці події. Також травми отримали обидва водії та троє пасажирів легковика, жителі Олевського району, 23, 28 та 36 років Їх ушпиталили до місцевої лікарні.

За кермом вантажівки перебував 30-річний місцевий житель.

Нині триває з’ясування всіх причин та обставин ДТП у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Поліцейські звертаються до водіїв із закликом суворо дотримуватися Правил дорожнього руху та заходів безпеки під час кермування. Зважайте на ускладнення дорожніх умов у зв’язку з настанням зимової пори. Слизьке полотно, ранні сутінки, туман і опади – додаткові фактори ризику потрапляння у ДТП, тож будьте уважними та обережними. // RuporZT