На Житомирщині поліція і громада шукають зникле подружжя

6 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що пішли з дому та не повернулись подружжя, жителі с. Парипсів Попільнянської громади. В їх оселі залишились двоє маленьких дітей, якими наразі опікуються родичі. Нині правоохоронці перевіряють наявні відомості та встановлюють місце можливого перебування чоловіка та жінки.

Про подію до поліції надвечір 6 грудня повідомили родичі зниклого подружжя. Про родину відомо, що вона перебуває на обліку соціальних служб і на вихованні дорослих є двоє малолітніх дітей, віком 7 та 4 років. Саме старший хлопчик розповів, що мама з татом нібито пішли рибалити ще кілька днів тому (імовірно 4 грудня) і додому не повернулися. З оселі, де вони перебували самі, дітей забрали родичі.

До пошуків 26-річної жінки та її 31-річного чоловіка долучились поліцейські, рятувальники, представники місцевої громади та водолази.

Наразі триває обстеження ставу та навколишньої території. У результаті пошуків, у тому числі із залученням квадрокоптера, на водоймі було виявлено пустий притоплений човен, яким міг користуватись зниклий.

Станом на 13.00 7 грудня обстеження дна ставу водолази були змушені припинити через несприятливі погодні умови. Роботи планується відновити, як тільки це стане можливим.

Водночас поліцейські перевіряють й інші версії розвитку подій.

Відділ комунікації поліції Житомирської області