На Житомирщині поліція розшукує 13-річну дівчину (фото)

Поліцейські відділу №1 Житомирського районного управління встановлюють місце знаходження 13-річної Наталії Горкуши, жительки с. Троковичів Оліївської територіальної громади. 23 липня дівчинка пішла з дому та до теперішнього часу її місцезнаходження невідомо.

Прикмети зниклої: на зріст близько 155 см, середньої тілобудови, волосся русяве, зачіска під каре, очі блакитні.

Була одягнена: у спортивний костюм темно-зеленого кольору, жовту футболку, бордові босоніжки. При собі має рюкзак зі шкірозамінника чорного кольору.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування Наталії, зверніться до найближчого відділку поліції або зателефонуйте на «102» чи (067)-137-2970.

Головне управління Національної поліції в Житомирській області