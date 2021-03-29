На Житомирщині загинув 28-річний робітник, який потрапив у резервуар для змішування

На Житомирщині поліція розслідує обставини загибелі людей на виробництвах

Трагічні події стались 24 березня у двох районах області. Під час проведення робіт на підприємствах у містах Коростені та Новограді-Волинському загинули працівники. Поліція розпочала відповідні кримінальні провадження.

Близько 11 години до Коростенського районного управління поліції надійшло повідомлення про загибель чоловіка на заводі. Поліцейські слідчо-оперативної групи на місці події попередньо з’ясували, що загинув 59-річний слюсар, виконуючи виробничі роботи на вертикально-свердлильному верстаті. Наразі фахівці встановлюють причини смерті чоловіка.

Того ж дня на заводі у м. Новограді-Волинському у ході виконання робіт загинув 28-річний працівник, житель Звягельщини. Попередньо, чоловік потрапив у резервуар для змішування компонентів будматеріалів. Тілесні ушкодження, отримані чоловіком, виявились несумісними з життям.

За обома випадками наразі розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України. Триває з’ясування усіх обставин. // zhitomirnews.com