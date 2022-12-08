На Житомирщині підірвалося на міні авто з подружжям. Сиротами залишилися 8 дітей (фото)
У регіоні загинули 32-річна жінка та її 38-річний чоловік, зазначили у поліції.
У середу вдень, 7 грудня, в Олевській громаді Житомирської області на дорозі між селами підірвався автомобіль “Форд Транзит”, в якому їхали чоловік та жінка, подружжя загинуло, і сиротами стали 8 дітей.
Правоохоронці дізналися про вибух в Житомирській області близько 15 години, за попередніми відомостями, авто на узбіччі підірвалося на міні, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Житомирській області.
“Попередньо відомо, що місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина, рухались автомобілем… по дорозі із с. Сущани у напрямку с. Копище. На певному відрізку їх авто опинилось на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо – на міні. Унаслідок цього подружжя загинуло”, – зазначили правоохоронці.
У поліції додали, що осиротілі діти знаходилися під наглядом родичів. // УНІАНTweet