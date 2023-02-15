На Житомирщині розслідують обставини пожежі, в якій загинули двоє дітей

Подія сталась у с. Яруні 14 лютого близько 16 години. Про загоряння у житловому будинку до Звягельського райвідділу поліції повідомили рятувальники.

Після ліквідації пожежі працівники ДСНС у будинку виявили тіла 11-місячної дівчинки та 5-річного хлопчика. Причину їх смерті встановлять судово-медичні експерти.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясували, що в обійсті проживала багатодітна родина. Попередньо відомо, що трагедія сталась за фактичної відсутності нагляду дорослих: батько пішов до магазина, а мати спала у кімнаті. Тим часом дитячі пустощі із сірниками, ймовірно, призвели до загоряння меблів у помешканні.

При виникненні пожежі 35-річна жінка вибігла надвір з 4-річним сином. Найстаршого хлопчика вдома не було. А про те, що в оселі перебувають найменші діти, мати лише згодом повідомила рятувальникам. Згодом під час медичного обстеження у неї було зафіксовано стан алкогольного сп’яніння.

У рамках кримінального провадження, яке розпочато за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) КК України, триває з’ясування всіх обставин та причин, що призвели до трагедії.

Відділ комунікації поліції Житомирської області