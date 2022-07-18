На Житомирщині водій легковика загинув у зіткненні з вантажівкою (фото)

Унаслідок зіткнення легковика із вантажівкою на автодорозі Київ-Чоп загинув житомирянин. Обставини з’ясовуються у рамках розпочатого досудового розслідування.

Автопригода сталася 17 липня близько 22:30 на 150 км автодороги Київ-Чоп, поблизу села Іванівки Березівської громади.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «AUDI», 49-річний житомирянин, рухаючись по трасі, виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з вантажним автомобілем «RENAULT MAGNUM» під керуванням 31-річного жителя Київщини.

Унаслідок ДТП водій легковика загинув на місці пригоди.

У рамках досудового розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України поліцейські встановлюють усі обставини та причини, що призвели до вказаної ДТП.

Поліція звертається до водіїв: під час кермування суворо дотримуйтесь Правил дорожнього руху та заходів безпеки. Будьте особливо обережними під час руху у нічний час або упродовж тривалого перебування за кермом. Пам’ятайте, що втома – один з чинників ризику потрапляння у ДТП. Відтак, відчувши потяг до сну, втому, погіршення самопочуття – зупиніться у безпечному місці та дозвольте собі короткий відпочинок, а за необхідності – зверніться по допомогу. Такі заходи допоможуть уберегти життя і здоров’я вам, вашим пасажирам й іншим учасникам дорожнього руху.

Відділ комунікації поліції Житомирської області