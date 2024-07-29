На Звенигородщині загинув водій легковика, який «нанизався» на відбійник (фото)

Автопригода сталася сьогодні вранці на автошляху Н-16 “Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань”. Загинув 48-річний водій автомобіля ВАЗ-2104. Слідчі встановлюють повні обставини ДТП.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та в’їхав у відбійник. У результаті аварії керманич загинув.

За фактом ДТП слідчі слідчого управління відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Відділ комунікації поліції Черкаської області