На Звягельщині слідчі поліції зʼясовують обставини смертельної ДТП (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 березня близько 15:45, поблизу села Лісового Баранівської громади.

46-річний водій автомобіля «Jeep», житель Хмельниччини, не впорався з керуванням та допустив виїзд транспортного засобу у кювет, де зіткнувся з деревом.

На жаль, від отриманих травм він загинув на місці події.

Нині за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, триває з’ясування всіх обставин події.

Поліція закликає водіїв суворо дотримуватися правил безпеки. Обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації. При потребі виконати маневр, не забувайте переконатися, що це буде безпечно для всіх учасників руху.

Звягельський районний відділ поліції