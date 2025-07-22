НАБУ і САП закликають президента ветувати закон про ліквідацію незалежності антикорупційних органів

Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроект №12414, який фактично руйнує незалежність НАБУ і САП,

Джерело: брифінг директора НАБУ Семена Кривоноса і керівника САП Олександра Клименка в Києві

Пряма мова Кривоноса: “Зараз фактично була знищена антикорупційна інфраструктура – те, що створювалося як запит Євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу з високопосадовою корупцією. Сьогодні це було знищено, в тому числі особами, щодо яких пред’явлені підозри антикорупційною прокуратурою”.

Він додав, що НАБУ і САП виступають “категорично проти цього”.

“Зараз ще (час це зупинити – ред.), є ще підпис президента (для того, щоб рішення вступило в дію – ред.) Ми просимо його не підписувати цей законопроєкт і повернути його з відповідним вето”, – додав Кривонос.

За його словами, прийняття цього рішення створює також загрозу євроатлантичним прагненням України.

“Ми точно хочемо бачити Україну світлою, хочемо сильної, потужної антикорупційної інфраструктури, тому що цього заслуговує українське суспільство”, – підсумував директор НАБУ.

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