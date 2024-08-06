Начальник КМВА доручив зупинити роботи на території Бессарабського ринку. В КМДА казали, що там ремонт

Міська військова і міська державна адміністрації укотре не дійшли згоди.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко доручив призупинити всі види ремонтно-демонтажних робіт на Бессарабському ринку до моменту “достеменного встановлення” тих, хто ці роботи погодив, контролює і проводить.

акож він розпорядився надати безперешкодний доступ громадськості до місця проведення робіт. Відповідне повідомлення опублікували в Telegram КМВА.

“Останнім часом громадськість столиці регулярно звертає увагу на різноманітні інциденти, пов’язані із захистом історичної архітектури міста. Одним із останніх таких випадків став відомий всій Україні і поза її межами Бессарабський ринок. На ньому розпочалися ремонтно-демонтажні роботи, які справедливо викликали резонанс серед суспільства. Небайдужі кияни, журналісти, активісти переймаються – чи не завдадуть ці роботи шкоди будівлі”, – прокоментував він.

Учора активіст Дмитро Перов опублікував фото від підписників із будівельними мішками на території ринку. Він пояснив, що будівля ринку – пам’ятка архітектури національного значення, тож там дозволено лише реставрацію. Будівлю звели у 1912 році.

Кореспонденти Суспільного повідомили, що в приміщенні ринку прилавки закрили плівкою, деякий товар навіть не встигли вивезти. У КМДА на запит журналістів запевнили, що в приміщенні проводять ремонт, і що реконструкції або перебудови там не буде. // LB.ua