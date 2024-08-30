Начальником штабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого, дружина якого має паспорт РФ

Також він фігурував у справах про державну зраду, стверджують аналітики Deep State.

Начальником штабу Командування Сил безпілотних систем призначили Романа Гладкого, звільненого в 2018 році з посади начальника штабу – першого заступника командувача Військово-морський сил за неналежне виконання службових обов’язків. Про призначення повідомили аналітики Deep State, волонтер Сергій Стерненко і два джерела Liga.

За інформацією Deep State, командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський до призначення Гладкого не причетний. Він був проти цього і не має повноважень на призначення.

За даними співрозмовників “Ліги”, призначення відбулося декілька тижнів тому.

Гладкий, окрім звільнення за неналежну роботу, має дружину з російським паспортом, яка уже після початку окупації мешкала в Криму. Крім того, за даними аналітиків, донька військового брала участь у спортивних змаганнях у Севастополі під прапором Росії – ці дані є в її соцмережах.

Також Гладкий фігурував у справі про державну зраду та корупцію.

У 2018, після звільнення Гладкого з посади в ВМС, ходили чутки про те, що це відбулося через російський паспорт його дружини. Але тодішній міністр оборони Степан Полторак сказав, що звільнення пов’язано з неналежним виконанням обов’язків.

А в ВМС тоді сказали, що Гладкого зарахували в розпорядження МОУ.

“На даний час начальник штабу – перший заступник командувача Військово-Морських Сил ЗС України капітан 1 рангу Роман Гладкий зарахований в розпорядження Міністра оборони України для визначення подальшого службового становища. Причиною стали виявлені недоліки у службовій діяльності за результатами роботи Головної інспекції Міністерства оборони України в одній з військових частин Військово-Морських Сил ЗС України. Перевірка також встановлює наявність інших факторів. що могли призвести до зазначеної ситуації”, – йшлося в повідомленні Військово-морських сил. // LB.ua