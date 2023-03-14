Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником

Військові США були змушені збити безпілотник.

Російський літак-винищувач 14 березня зіткнувся з американським безпілотником-розвідником над Чорним морем, повідомляє ВВС.

Це змусило США збити безпілотник, заявили американські військові.

За інформацією CNN , російський літак пошкодив гвинт американського безпілотника MQ-9 Reaper, повідомив офіційний представник США, знайомий із інцидентом.

За словами чиновника, Reaper та два літаки Су-27 Flanker літали над міжнародними водами над Чорним морем, коли один із російських винищувачів навмисно пролетів перед безпілотником і скинув пальне. Так літак пошкодив пропелер американського безпілотника. Це змусило США збити свій дрон у нейтральних водах Чорного моря.

Російські та американські літаки перебували над Чорним морем під час війни в Україні, але це перше відоме зіткнення.

ВПС США виступили із заявою з приводу інциденту. В заяві вони звинуватили російський літак у “безрозсудних, екологічно небезпечних та непрофесійних діях”.

“Приблизно о 7:03 ранку (за середньоєвропейським часом) один із російських літаків Су-27 врізався у гвинт MQ-9, внаслідок чого американським силам довелося збивати MQ-9 у міжнародних водах. Декілька разів перед зіткненням Су-27 скидали паливо та пролітали перед MQ-9 у безрозсудній, екологічно небезпечній та непрофесійній манері. Цей інцидент демонструє некомпетентність, а також небезпеку та непрофесіоналізм”, – наголосив у заяві генерал повітряних сил США Джеймс Хекер, який є командувачем ПС США у Європі, а також ПС НАТО та США в Африці.

За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, про інцидент повідомили президента США Джо Байдена. Кірбі додав, що у попередні тижні теж були інші перехоплення. // LB.ua