Над Санкт-Петербургом закрили небо та підняли винищувачі через повітряний «об’єкт»

Наразі відомо, що сигнал “Килим” діятиме до 13:00.

Над Санкт-Петербургом та Ленінградською областю РФ закрили 200 квадратних кілометрів повітряного простору. Громадянські літаки перевели до зони очікування через НЛО в небі.

Як повідомляє Телеграм-канал “База“, десятки тисяч користувачів стежать за рейсами, що кружляють біля закритого району.

“На території введено план “Килим” – його вводять при незаконному перетині кордону, а також при появі в повітряному просторі невідомих об’єктів. Сигнал означає, що всі повітряні судна мають негайно сісти чи залишити район”, – передає канал.

Згодом “База” повідомила, що повітряний простір над Санкт-Петербургом закрито до 13:00. Майже всі рейси на табло до Пулкова зараз світяться із затримкою. Літаки, що летіли до міста, зокрема рейс Калінінград – Москва, повертаються до аеропортів вильоту.

“Тривожні” новини з РФ

Сигнал “Килим” в Ленінградській області вже запроваджували кілька тижнів тому. Тоді закрили повітряний простір над містом Лодейне поле. Закриття неба сьогодні, ймовірно, пов’язане з масовою атакою безпілотників — уночі вони нібито атаковані Бєлгород та нафтобазу “Роснефти” у Туапсе.

Дивні пожежі в РФ – не рідкість. Минулого місяця у Нижегородській області спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі “Лукойл”, а у ніч на 14 лютого у Москві сталася чергова пожежа – горіла будівля техцентру. // УНІАН