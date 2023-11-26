Нардеп від «ЄС» Гончаренко стверджує, що в його квартирі намагались встановити «жучка»

Депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що співробітники спецслужб намагалися встановити в його помешканні прослуховуючий пристрій.

«Сьогодні співробітник СБУ намагався встановити прослуховуючий пристрій в моїй квартирі», — написав Гончаренко в Telegram.

Десь тиждень тому у мене зламався інтернет вдома. Я був весь тиждень в Києві, і вирішив зайнятися цим по приїзду. Але вчора без жодного виклику сам подзвонив «майстер». Не дочекалися )

Сьогодні він прийшов, неначе співробітник інтернет-компанії, який мав його полагодити. Але коли я подзвонив в цю компанію, виявилося, що вони нікого до мене не відправляли. Тоді я викликав поліцію.

«Ремонтник» дістав свій другий (!) телефон (до того він користувався найдешевшим і без доступу до інтернету) і зателефонував комусь і сказав, що «він викликає поліцію». І поклав слухавку. На питання кому дзвонив – сказав менеджеру. Хороша розмова з менеджером, правда? Далі вже у присутності поліції зателефонував до інтернет-компанії, вони ще раз підтвердили, що нікого не відправляли. Посвідчення — дуже схоже на підробне, і виписано на компанію, назва якої на 1 літеру відрізняється від мого провайдера. З такою компанією мій провайдер не співпрацює, це підтвердила оператор.

У відділку поліції залишив заяву. Але з того моменту пройшло декілька годин, і поки повна тиша. Тож мені все зрозуміло.

По закону встановлення прослуховування народного депутата має бути за погодженням Генерального прокурора України, або його заступника, який виконує обовʼязки. Якщо цього не сталось — Служба Безпеки України порушила закон.

Тепер про дуже важливе.

Про намагання встановити прослуховуючий пристрій — я повідомлю не лише поліцію, але і наших міжнародних партнерів. Андрію Борисовичу передаю привіт.

Володимир Олександрович, давайте спробуєм зайнятись перемогою у війні, демобілізацією, деблокадою польського кордону та налагодженням економічної ситуації, наприклад, підняттям допомоги на дитину, яка зараз становить 860 грн на місяць. А послухати мої розмови можете публічно. Я онлайн в тіктоці, в ютубі, в інстаграмі. Там стільки є всього.