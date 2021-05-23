НАТО требует международного расследования принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси

НАТО следит за ситуацией относительно принудительной посадкой в Беларуси самолета Ryabair и сообщением о задержании основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Альянс потребовал международного расследования данной ситуации.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг написал в Twitter.

«Внимательно следим за принудительной посадкой в Беларуси рейса в Вильнюс и сообщением о задержании оппозиционного деятеля Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров», — заявил он.