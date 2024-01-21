Нацбанк сплатив майже 20 мільйонів компанії російського олігарха: угоду уклали у 2021 році

Національний банк України протягом 2022-2023 років закупив обладнання та деталей у німецької компанії Oerlikon Balzers Coating, найбільшим акціонером якої є російський підсанкційний олігарх Віктор Вексельберг, на суму 19,5 млн грн.

Про це ЕП стало відомо від своїх джерел у митній системі. Також цю інформацію підтвердили у самому Нацбанку.

Так, за даними ЕП, 25 вересня 2022 року Національний банк здійснив купівлю установки для нанесення нітриду хрому на карбувальний інструмент, вартістю 19,487 млн грн у компанії Oerlikon. У серпні 2023 року НБУ закупив у цієї ж компанії 10 катодів з титану на загальну суму 13,9 тис грн. Відповідна установка та катоди необхідні для карбування обігових монет.

У відповідь на запит ЕП у Національному банку підтвердили факт проведення закупівлі. Водночас там зазначили, що процедура закупівлі почалася ще у 2020 році, а договір на придбання зазначених товарів НБУ уклав у 2021 році, коли ще не діяло законодавчих обмежень щодо співпраці з компаніями російських олігархів.

“Ця закупівля відбулася на початку 2021 року. В Україні немає виробників такого спеціалізованого обладнання. До оцінки конкурсних пропозицій було допущено три міжнародні учасники: “INORCOATˮ (Болгарія), “Teer Coatings Ltdˮ (Велика Британія), “Oerlikon Balzers Coatingˮ (Німеччина, Ліхтенштейн).

За результатами оцінки конкурсних пропозицій договір на постачання обладнання був укладений у лютому 2021 року з німецькою компанією “Oerlikon Balzers Coatingˮ (є частиною групи Oerlikon), яка “надала найнижчу цінову пропозицію”, — пояснили в НБУ.

Згідно з даними фінансової звітності, найбільшим акціонером компанії Oerlikon з часткою 42,7% є компанія Liwet Holding AG. Найбільшим акціонером Liwet Holding AG є Віктор Вексельберг, якому належить 44,46% акцій.

Як свідчать митні дані, закупівля Нацбанком товарів у компанії, пов’язаній з російським олігархом, на загальну суму 19,5 млн грн відбулася вже після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Оплата фінального платежу за придбану в Oerlikon установку відбулася вже після початку повномасштабного вторгнення — у вересні 2022 року — вже після монтажу та тестування відповідного обладнання.

У Нацбанку пояснюють, що там були змушені здійснити оплату, оскільки “неправомірне припинення договірних відносин призвело б до багатомільйонних втрат Національного банку України, а також суттєво негативно вплинуло на технологічний процес виробництва обігових монет в Україні”.

У 2023 році НБУ знову здійснив купівлю товарів у компанії Oerlikon, найбільшим акціонером якої є російський олігарх Вексельберг. Загальна сума закупівлі тоді склала 288 євро. “Її необхідність була зумовлено дією гарантійного терміну – 12 місяців (до кінця жовтня 2023 року), протягом якого використання неоригінальних витратних матеріалів забороняється”, — пояснили у Нацбанку.

Там наголошують, що усі закупівлі у компанії Oerlikon відбувалися відповідно до українського законодавства, яке діяло на той час.

Водночас в НБУ додали, що наразі вони переглянули свої внутрішні процедури у сфері закупівель та посилили роботу у сфері санкційного комплаєнсу.

“Додатково Національний банк оновив форми типового договору про закупівлю та доповнив його санкційними застереженнями та запевненнями, які виключають співпрацю Національного банку з особами, які підпадають під санкційні обмеження та/або пов’язані відносинами контролю з санкційними особами”, — йдеться у відповіді Нацбанку.

Здійснювати закупівлі у компанії Oerlikon у 2024 році й надалі Нацбанк не планує. // Економічна правда