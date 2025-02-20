Національною поліцією України проводяться заходи з розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин

Це – пʼять візуалізованих за допомогою комп’ютерних технологій зображень наших захисників, які загинули у протистоянні ворогу, боронячи нашу свободу та незалежність. На сьогодні вони можуть рахуватись серед зниклих безвісти осіб.

Просимо уважно переглянути фотопортрети.

Якщо ви впізнали серед зображених когось зі своїх рідних або знайомих, які зникли безвісти через війну, або знаєте людей, які їх розшукують, прохання звертайтеся за телефонами:

(044) 256 12 64 або (044) 256 12 68 (Головне слідче управління Національної поліції України).

Національна поліція України