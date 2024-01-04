Наїхав на пішохода та зник із місця події – у Вознесенську оперативно затримали водія

Вчора, 3 січня, приблизно о 17:20 по вул. Київській у м. Вознесенськ 26-річний водій ВАЗ-21013 скоїв наїзд на жінку, яка перетинала проїзну частину по регульованому пішохідному переходу та зник з місця події.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 47-річна потерпіла з тілесними ушкодженнями була доставлена до медичного закладу.

Під час першочергових слідчо-оперативних заходів правоохоронці відшукали водія неподалік його домоволодіння у селищі Олександрівка.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження».

Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини пригоди.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією чи стали свідками вказаної автопригоди, корисну для слідства інформацію повідомити за адресою: м. Вознесенськ, вул. Київська, 24, або за телефонами 066-912-50-27, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області