Наїзд на відбійник та перекидання авто у Києві: водій втратив ноги, його та 16-річного пасажира госпіталізовано (фото)

Обох у непритомному стані госпіталізували до медичних закладів. Слідчі розпочали досудове розслідування.

До поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Дарницькому мосту. За попередніми даними, водій позашляховика Toyota Highlander, рухаючись у напрямку Набережно-Хрещатицької вулиці, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та здійснив наїзд на металевий відбійник, у результаті чого автомобіль перекинувся.

Внаслідок аварії 18-річний водій отримав тяжкі травми, серед яких — ампутація обох нижніх кінцівок. Його та 16-річного пасажира, який також перебував без свідомості, доставили до медичних закладів для надання екстреної допомоги.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки. У межах досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Відділ комунікації поліції Києва