НАЗК перевіряє, чому заступник Єрмака їздив на «гуманітарному» позашляховику

Автомобіль мав використовуватися для вивезення громадян із зони бойових дій.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряє, чому заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко використовував дорогу автівку Chevrolet Tahoe, що має використовуватися для гуманітарних місій.

Про це очільник НАЗК Олександр Новіков повідомив в інтерв’ю «Цензор.Нет».

“НАЗК проводить перевірку за відповідною інформацією в ЗМІ. Якщо ми хочемо отримати мільярди доларів на відновлення України й на військову допомогу, що гарантує нашу перемогу в цій війні, ми маємо гарантувати нашим західним партнерам підзвітність органів державної влади”, – заявив Новіков.

За його словами, на уряди українських партнерів є певний тиск — росія використовує наратив, що Україна є державою, де не вибудувані механізми запобігання корупції, а тому не треба надавати їм допомогу. Тому партнерам треба пояснити своїм виборцям, чому ця допомога надається.

Новіков пояснює, що саме тому потрібна подача декларацій, подача звітів політичних партій, щоби бачити, що ніхто не наживається на людському горі.

Нагадаємо, в жовтні цього року вийшло розслідування Bihus.info про те, що заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко використовує як службовий автомобіль, переданий Україні американською компанією General Motors для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій. // LB.ua