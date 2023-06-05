Не настоянка глоду, так «Містер Сідр»: отруйний напій за кілька днів убив 9 росіян

Люди з ознаками отруєння невідомою речовиною почали надходити до лікарень Димитровграда 3-4 червня. Також 4 червня у будинку на вулиці Гвардійській було виявлено труп дівчини, яка навіть не встигла звернутися до лікарні.

Перед смертю загиблі пили один напій — яблучний сидр Містер Сідр, який продавався у двох місцевих пивних сітках (одна з них — Територія).

Продаж напою зупинили, пляшки із «Містером Сідром» вилучили. Поки слідчі встановлювали, де виробляється напій, від сидру загинули ще троє людей — цього разу в Самарській області.

Зрештою з’ясувалося, що там його і розливали. За даними слідства, смертельний напій виробляли у селищі Вінтай на вулиці Гаражній.

За попередньою версією, у сидр потрапив смертельний метанол замість безпечного етанолу. Поки що слідчі встановлюють причетних до провадження. // Baza