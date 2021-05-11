Не стояла на ногах: п’яна водійка влаштувала на столичному мосту ДТП з перекиданням (фото)
У Києві п’яна водійка влаштувала ДТП на мосту Патона.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
«П’яна в хлам панянка перекинулася у Києві на мосту Патона… Можемо пишатися, що такі орлиці є серед нас! На щастя, обійшлося без важких травм», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водійці важко було стояти на ногах, Драгер показав 3,4 проміле алкоголю у неї в крові (при максимально допустимій кількості 0,2).
На місці працювали співробітники поліції та медики. // Надзвичайні новиниTweet