Не впорався з керуванням та в’їхав у будинок: слідчі з’ясовують обставини ДТП у Луцьку

Автопригода трапилась сьогодні, близько другої години ночі, на проспекті Грушевського у Луцьку.

37-річний лучанин, водій автомобіля Mercedes-Benz, не впорався із керуванням та в’їхав у приміщення місцевої піцерії. Внаслідок цього – водій та 34-річний пасажир отримали тілесні ушкодження, для надання медичної допомоги їх доставили до лікарні.

Також у медзакладі у водія відібрали зразки для встановлення стану алкогольного сп’яніння.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Обставини автопригоди встановлюють працівники поліції.

Сектор комунікації поліції Волинської області