Неадекватність рулить: після заяви Трампа про «51-й штат» Маск публічно нахамив прем’єру Канади. Франція закликала до введення жорстких заходів проти нього

Американський мільярдер Ілон Маск нахамив прем’єру Канади Джастіну Трюдо під його заявою у соцмережі Х, де той виключив приєднання Канади до США, про що останнім часом постійно говорить обраний президент Дональд Трамп.

Про це пише “Європейська правда”.

Грубий коментар Маска з’явився під повідомленням Джастіна Трюдо у соцмережі Х, де той категорично виключив можливість приєднання Канади до Сполучених Штатів, про що активно говорить Трамп.

Зокрема, Маск підіграв глузуванням Трампа про Канаду як “51-й штат” і Трюдо як “губернатора штату”.

“Дівчинко, ти вже не губернатор Канади, так що не має значення, що ти кажеш”, – написав Ілон Маск.

Через політичну кризу у Канаді Джастін Трюдо 6 січня оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії, а після обрання наступника складе повноваження глави уряду.

Трамп тим часом опублікував кілька дописів з “приєднаною Канадою”.

Одночасно Трамп поновив розмови про те, що хотів би приєднати острів Гренландія, що належить Данії, та супроводжував такими коментарями поїздку свого сина на острів.

Копенгагену довелося реагувати на його найскандальнішу заяву, де Трамп не виключив застосування сили для приєднання Гренландії.

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Франція закликала Єврокомісію до введення жорстких заходів проти Ілона Маска

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Європейську комісію до жорсткіших дій щодо американського мільярдера Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, Європейська комісія має використати своє чинне законодавство набагато жорсткіше.