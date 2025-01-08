Неадекватність рулить: після заяви Трампа про «51-й штат» Маск публічно нахамив прем’єру Канади. Франція закликала до введення жорстких заходів проти нього
Американський мільярдер Ілон Маск нахамив прем’єру Канади Джастіну Трюдо під його заявою у соцмережі Х, де той виключив приєднання Канади до США, про що останнім часом постійно говорить обраний президент Дональд Трамп.
Про це пише “Європейська правда”.
Грубий коментар Маска з’явився під повідомленням Джастіна Трюдо у соцмережі Х, де той категорично виключив можливість приєднання Канади до Сполучених Штатів, про що активно говорить Трамп.
Зокрема, Маск підіграв глузуванням Трампа про Канаду як “51-й штат” і Трюдо як “губернатора штату”.
“Дівчинко, ти вже не губернатор Канади, так що не має значення, що ти кажеш”, – написав Ілон Маск.
- Через політичну кризу у Канаді Джастін Трюдо 6 січня оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії, а після обрання наступника складе повноваження глави уряду.
- Трамп тим часом опублікував кілька дописів з “приєднаною Канадою”.
- Одночасно Трамп поновив розмови про те, що хотів би приєднати острів Гренландія, що належить Данії, та супроводжував такими коментарями поїздку свого сина на острів.
- Копенгагену довелося реагувати на його найскандальнішу заяву, де Трамп не виключив застосування сили для приєднання Гренландії.
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Франція закликала Єврокомісію до введення жорстких заходів проти Ілона Маска
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Європейську комісію до жорсткіших дій щодо американського мільярдера Ілона Маска.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
“Або Європейська комісія застосовує з найбільшою твердістю закони, які існують для захисту нашого унікального простору, або не застосовує, і в такому випадку вона повинна подумати про те, щоб повернути здатність робити це назад країнам-членам Європейського Союзу, Франції”, – сказав він.
Нагадаємо, деякий час тому президент Франції Еммануель Макрон натякнув на втручання Маска у європейську політику. Під час свого виступу перед французькими послами Макрон прямо не згадав ім’я Маска, але сказав:
“Хто б міг собі уявити 10 років тому, що власник однієї з найбільших соціальних мереж у світі підтримає новий міжнародний реакційний рух і безпосередньо втручатиметься у вибори, зокрема в Німеччині”, – сказав тоді Макрон.
Про стурбованість втручання Маска у політку заявляв і премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Також уряд Німеччини звинуватив Ілона Маска у спробі втручання у федеральні вибори в країні. Спікер німецького уряду Крістіан Гоффман заявляла, що Маск має право на свободу слова, однак піддала сумніву його висновки.