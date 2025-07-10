Негода та повінь на Львівщині: рятувальники на човнах евакуюють людей та тварин (фото)
У ніч на 10 липня Львівську область накрила негода з інтенсивними опадами, що призвела до виходу з русел річок Щирка та Зубра. Внаслідок підйому рівня води були підтоплені вулиці, житлові будинки та автомобілі у селах Скнилів, Зубра та Сокільники. Також частково підтоплена автодорога «Львів – Пустомити – Меденичі».
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Львівської області.
Пожежно-рятувальні підрозділи активно працюють над відкачуванням води з території електропідстанції, використовуючи мотопомпи, щоб запобігти подальшим пошкодженням та відновити електропостачання.
До ліквідації наслідків негоди залучено 38 рятувальників та 7 одиниць спеціальної техніки, які працюють безперервно для нормалізації ситуації.
Як відомо, через потужну зливу у Львові та області частину вулиць підтоплено. Патрульна поліція Львівської області закликає водіїв зважати на ускладнення погодних умов.
- погіршується видимість;
- збільшується гальмівний шлях;
- у разі різкого маневру, автомобіль може занести.
«Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь – телефонуйте на спецлінію 112. Будьте уважні за кермом та зважайте на погодні умови. Безпечних вам поїздок!», – наголосила поліція.Tweet