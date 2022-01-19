Неизвестные получили дубликат SIM-карты Киевстара столичной судьи и завели от ее имени Telegram, Viber, WhatsApp и Facebook.

Как сообщила судья Третьего апелляционного административного суда Наталия Малыш, 15 января 2022 года в 4:31 на номер телефона, которым пользуется судья, поступили звонок и SMS-сообщение с кодами активации для приложений Telegram, Viber, WhatsApp и Facebook.

Проблема, однако, заключалась в том, что сама судья такими приложениями не пользовалась и, соответственно, не собиралась их активировать отмечает «Судово-юридична газета».

Теме не менее, все лица, которые имели в своей контактной базе номер Наталии Малыш, 15 января получили уведомления о том, что судья начала пользоваться указанными приложениями.

В этот же день Наталия Малыш обратилась к оператору мобильной связи «Киевстар» за разъяснениями, но судье сообщили, что пользователем ее номера мобильного телефона является только она, а новый выпуск ее мобильной карты оператором не осуществлялся. Однако почему судья получила уведомления об активации приложений Telegram, Viber, WhatsApp и Facebook, представитель оператора пояснить не смог.

Тогда Наталия Малыш попыталась самостоятельно установить WhatsApp и Telegram на свой мобильный телефон.

С мессенджером WhatsApp особых проблем не возникло — судья получила код регистрации и смогла активировать мессенджер.

А вот Telegram прислал уведомление, что код загрузки направлен на другое мобильное устройство. Таким образом, как отметила судья, получается, что кто-то использует аналогичный с судьей номер мобильного телефона и пользуется соответствующими приложениями.

Аналогичная ситуация, как сообщила судья, повторилась и с другими мессенджерами.

Судья отметила, что с учетом того, что фактически от ее имени телефонный номер может использоваться другими лицами, возникает угроза вмешательств в осуществление правосудия.

«Указанные действия неустановленных лиц могут свидетельствовать о вмешательстве в деятельность судьи, а также возможный незаконный сбор и использование информации», — сообщила Наталия Малыш в Совет правосудия.

Недавно, жительница Львова стала жертвой мошенников, которые украли ее цифровую личность и набрали от ее имени кредитов. Об инциденте она рассказала в Facebook. Пострадавшая выяснила, что 6 января в компанию «Киевстар» обратились неизвестные, которые от ее имени запросили процедуру о восстановлении ее сим-карты. Это сделали по телефону. В итоге оператор перевыпустил карту, и все данные Ирины, привязанные к сим-карте, оказались в руках аферистов.

Компания «Киевстар» входит в холдинг Veon. 47 % Veon принадлежит компании LetterOne. Еще 34,9 % акций находится в свободном обращении и продаются на бирже. Оставшиеся 8,3 % принадлежат голландскому штихтингу (голландская форма собственности, компания может передать часть акций, и эти акции формально не будут иметь владельцев – прим.ред.). По информации сайта Cnews, штихтинг также принадлежит LetterOne.

Штихтинг нужен компании, чтобы формально не быть мажоритарным акционером. Если LetterOne будет юридически владеть 55,3 % Veon, то им придется признать, что они контролируют компанию, отмечает издание MC.today.

LetterOne – инвестиционный проект российской «Альфа-групп». Это финансово-инвестиционный консорциум, ему принадлежат «Альфа-банк», «Росводоканал», Borjomi и другие активы.

По факту контрольный пакет акций компании-владельца «Киевстара» принадлежит российским бизнесменам Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву.