Неподалік Бердичева у ДТП загинув водій легковика, четверо пасажирів госпіталізовані (фото)

Автотроща сталася 27 липня о 16:00 на 228 км автошляху Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, у селі Хажині. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Бердичівського районного відділу поліції та слідчого управління ГУНП в Житомирській області.

За попередньою інформацією, відбулося зіткнення автомобіля «Daewoo Lanos» під керуванням 47-річного жителя м. Бердичева, з «ВМW», що рухався попереду та за кермом якого перебувала 20-річна жителька Семенівської громади. Від удару легковик «Daewoo» перекинувся, водій та четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження.

На жаль, в автомобілі екстреної медичної допомоги керманич помер. Інших травмованих: 30-річну жінку та двох 31-річних чоловіків (всі – жителі Чернігівщини), а також 32-річного бердичівлянина було ушпиталено до місцевої лікарні.

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській облас­ті розпочато досудове розслідування з правовою кваліфікацією – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває встановлення всіх причин та обставин події.

Водночас поліція закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом. Дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрів.

Відділ комунікації поліції Житомирської області