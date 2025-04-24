Несправність сонячної електроустановки призвеля до загибелі 13-річного хлопчика

Трагедія сталася сьогодні, 24 квітня, близько 07:10 години у селі Врублівці Слобідсько-Кульчієвецької громади.

Попередньо встановлено, що сталося загорання житлового будинку, у якому мешкало подружжя з дитиною. Причиною ймовірно стала несправність сонячної електроустановки.

Внаслідок пожежі загинув 13-річний хлопчик. Його батько, 52-річний чоловік, отримав опіки. Медики госпіталізували його до Кам’янець-Подільської міської багатопрофільної лікарні. 49-річна матір хлопчика у цей час була в іншій кімнаті, вона й викликала рятувальників та поліцію.

За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області