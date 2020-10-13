Невдалий обгін на слизькій дорозі: ДТП на Рівненщині забрала два життя (фото)

Смертельна автопригода сталася на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» поблизу села Нова Любомирка.

Слідчо-оперативна група встановила, що 63-річний сарненчанин, водій автомобіля «ВАЗ 2107», виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з із «Renault Master» під керуванням 35-річного рівнянина.

Унаслідок ДТП водій та 52-річний пасажир «ВАЗу», житель Сарн, від отриманих травм загинули на місці події. Іще двоє пасажирів легковика: 45-річна сарненчанка із політравмою та 25-річний житель селища Клесів із відкритою черепно-мозковою травмою перебувають у реанімації.

Водія буса із попереднім діагнозом — закрита травма грудної клітки та його пасажира — 25-річного жителя обласного центру — із переломом кісток лицевого скелету госпіталізували у травматологічне відділення.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 ККУ слідчі слідчого управління встановлюються усі обставини смертельної автопригоди. Транспортні засоби поміщені на спецмайданчик. // Вартові еспресо