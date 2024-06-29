Невиправного водія-наркоп’яницю з Житомирщини позбавили «керма» на 56 років

29-річного правопорушника поліцейські сектору реагування відділення поліції №5 (смт Гоща) зупинили у квітні цьогоріч. Під час спілкування правоохоронці виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, проте проходити огляд він відмовився. Відтак, на чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 130, ч. 5 ст. 126 КУпАП та скерували на розгляд суду.

З’ясувалося, що порушник від початку 2023 року та донині сім разів визнавався винним за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Днями за вчинене правопорушення суд призначив йому 15 діб адміністративного арешту з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.

Крім того, на підставі ст. 30 КУпАП, суддя до цього терміну приєднав ще й невідбуті за попередніми судовими постановами строки позбавлення, що в сумі склало 56 років 6 місяців 14 днів.

Постанова може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом 10 днів з дня її винесення.

Відділ комунікації поліції Рівненської області