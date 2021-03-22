Незакріплена кришка каналізаційного люка вбила 10-річного хлопчика в автомібілі

У Львові кришка люка вирвалася з-під коліс автомобіля ДСНС і врізалась у авто, що їхало ззаду

Внаслідок перекидання кришки каналізаційного люка у Львові загинув десятирічний хлопчик. ДТП сталася близько 21:50 у неділю, 21 березня, поблизу авторинку на вулиці Зеленій. Під час руху службового авто ДСНС із каналізації зірвався люк і відлетів у автомобіль, що рухався позаду.

Про ДТП першими повідомили очевидці у соцмережах, вказуючи, що люк пробив лобове вікно в автомобілі. У львівській поліції підтвердили, що така аварія справді була, однак більше деталей про неї наразі не можуть повідомити.

За інформацією ZAXID.NET, внаслідок цього нещасного випадку загинув 10-річний хлопчик, який перебував на передньому пасажирському сидінні машини, яка їхала за авто ДСНС. Наразі відомо лише, що у тому автомобілі їхало подружжя з 10-річним сином, за кермом був батько, а мама сиділа ззаду. Люк, що вирвався з-під коліс автомобіля ДСНС, пробив лобове скло їхнього авто і вбив дитину на місці.

Оскільки одним з учасників аварії є працівник ДСНС, то її розслідуванням займатиметься Державне бюро розслідувань.