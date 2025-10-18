Німеччина поважає рішення Польщі не видавати українця у справі «Північних потоків»

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що поважає рішення польського суду не екстрадувати українця, підозрюваного у вибухах на газопроводах “Північний потік”.

Джерело: RMF 24/

“У Польщі було ухвалено судове рішення, яке я поважаю, оскільки ми визнаємо принцип поділу влади”, – сказав Вадефул у відповідь на запитання журналістки.

Він додав, що роль виконавчої влади “не полягає у втручанні” в рішення судів, особливо в інших державах.

Нагадаємо, 30 вересня в Польщі затримали українського водолаза Володимира Ж., якого Німеччина розшукувала за підозрою в причетності до вибухів на газопроводах “Північний потік”.

Після цього премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що екстрадиція до Німеччини обвинуваченого у справі про підрив “Північних потоків” українця не в інтересах його країни. Однак, долю затриманого міг вирішити тільки суд.

17 жовтня суд у Варшаві відмовив в екстрадиції до Німеччини українця і скасував йому тимчасовий арешт. Цей вирок ще не завершує справу українця, але означає, що далі чоловік доводитиме відсутність своєї провини, перебуваючи на волі.

Довідка. Наприкінці вересня 2022 року в Балтійському морі, поблизу данського острова Борнхольм, було зафіксовано чотири витоки на газопроводах “Північний потік” після вибухів. Місця вибухів розташовані в міжнародних водах, у виключних економічних зонах Данії та Швеції.

Спочатку розслідування вели Німеччина, Данія та Швеція, але в лютому шведське та данське розслідування закрили без встановлення підозрюваних.

Касаційний суд в Італії скасував рішення щодо екстрадиції до Німеччини українця, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводах “Північний потік”.

Нитки 1 і 2 газопроводу “Північний потік” підірвали щонайменше чотирма вибуховими пристроями, вага кожного з яких становила від 14 до 27 кілограмів. Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau з посиланням на ордер на арешт українця Сергія К., якого німецька прокуратура звинуватила у підриві газопроводу “Північний потік”.

