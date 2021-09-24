Очередная провокация. Российские самолеты залетели в район зенитных учений ВСУ

Российская Федерация совершила очередную провокацию во время военных учений Вооруженных сил Украины. Российские самолеты залетели в зону проведения боевых стрельб украинских зенитчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.