Очередная провокация. Российские самолеты залетели в район зенитных учений ВСУ

ЧЕРГОВА ПРОВОКАЦІЯ РОСІЯНЧЕРГОВА ПРОВОКАЦІЯ РОСІЯН В районі проведення бойових стрільб зенітних ракетних військ Повітряних Сил та військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України в акваторії Чорного моря, літаки-розвідники російської федерації типу Су-24МР та Іл-20 грубо порушили порядок використання повітряного простору, неодноразово залітаючи у заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань. Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети. Російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя, влаштовуючи провокації і наражаючи на небезпеку власних військових льотчиків.

Posted by Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces on Friday, September 24, 2021