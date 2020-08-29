Очередной «рекорд»: за сутки в Украине зафиксирован 2481 новый случай COVID-19

По состоянию на утро 29 августа в Украине зафиксирован 2481 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Это рекорд количества новых больных в сутки.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, за минувшие сутки выздоровели 1055 человек, умерло – 41.

Всего в Украине подтвердили 116 978 случаев коронавирусной болезни. При этом 56 138 человек уже побороли болезнь, а умерли за весь период эпидемии 2492 человека.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (265), Харьковской области (247), в Тернопольской области (227) и Львовской области (190 случаев). // Буквы