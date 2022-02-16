Очільник МВС: Правоохоронці системи МВС відпрацювали всі можливі сценарії захоплення адмінбудівель

При будь-яких спробах захоплення адмінбудівель чи сепаратистських проявах в Україні, силовики реагуватимуть миттєво.

Про це сьогодні, 16 лютого, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час загальнонаціонального телемарафону UAразом з нагоди Дня єднання.

«Ми відпрацювали всі можливі сценарії захоплення адмінбудівель, відділів поліції. Необхідні рішення будуть прийматися надзвичайно швидко. Ми не допустимо жодних сепаратистських проявів всередині країни на кшталт того, як в 2014 році це було в Харкові, Луганську, Донецьку. За будь-яких сценаріїв, якщо хтось подумає захопити адмінбудівлю – реакція правоохоронних органів буде миттєвою та жорсткою. Хто б це не був, новий «гіркін», чи нова «штепа», – зазначив очільник МВС України.

Департамент комунікації МВС України