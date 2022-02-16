Очільник СБУ в Харківській області розповів про ситуацію в районі українсько-росййського кордону

Українські спецслужби фіксують маневрування військової техніки Російської Федерації на кордоні з Україною.

Про це сьогодні на сесії Харківської облради повідомив начальник управління СБУ в Харківській області Роман Дудін.

“Зараз ми спостерігаємо на кордоні так звані “каруселі”, кількість задекларованих військ дійсно присутня. Бачимо, що ці військові групи постійно маневрують, змінюючи позиції. Відомо, що в Білгородській області зараз стоїть близько 13 000 військових з підрозділів РФ. Інформація про їх відвід не звучала”, — розповів Роман Дудін.

Говорячи про психологічний стан зазначених військ керівник регіонального УСБУ відзначив вкрай негативне ставлення військовослужбовців Російської Федерації до тих умов та тих завдань, які на них покладені військовим керівництвом РФ.

“Ми неодноразово фіксували активний продаж паливно-мастильних матеріалів в Бєлгородській області. Там же з’явилися у продажу так звані сухпайки. Цих солдатів викидають в поля без нічого, і вони починають виживати. Кожен день психологічний стан зазначеного угруповання погіршується. Ми розуміємо, що РФ в змозі дуже швидко підтягнути додаткові компоненти сил. Разом з тим ми за цими всіма процесами пильно стежимо. Бачимо кожну колону, кожну машину, яка виїжджає та приїжджає. Розуміємо номери військових частин, техніку, яка у них на озброєнні, розуміємо кількісний склад і що у них відбувається”, — розповідає Роман Дудін.

Він також зазначив, що до оборони Харківської області зараз готові понад 17 000 осіб зі складу силових підрозділів на базі СБУ. За його словами, крім кадрових військових підготовлені групи з-поміж учасників АТО. На території Харківської області їх близько 20 000.

“На військових складах в регіоні практично нічого не залишилося — все на руках у військових. Це було зроблено для того, щоб неможливо було знищити ресурси ракетно-бомбовим ударом або захопити їх за допомогою диверсійної операції. Зараз налагоджено стійкий зв’язок з усіма видами силових структур в Харківській області”, — зазначив силовик.

Роман Дудін також додав, що Харківська область готова до відбиття можливої атаки. Він зазначив, що за останні роки не було такого єднання партнерів, кількості допомоги, зброї та колосальної підтримки поза межами України. Наприкінці свого виступу керівник регіонального УСБУ закликав жителів Харківської області вступати до лав територіальної оборони. // Newsroom