Очільник МОЗ США випустив звіт «Зробімо Америку знову здоровою» з помилками і згадками досліджень, яких насправді не існує – медіа

Під керівництвом міністра охорони здоров’я США Роберта Кеннеді-молодшого розробили звіт «Зробімо Америку знову здоровою», у якому цитували деякі дослідження, яких насправді не існує. Білий дім пообіцяв виправити помилки в документі.

Звіт, що зосереджений на хронічних захворюваннях серед дітей, проаналізувало новинне агентство NOTUS , а вже пізніше його прокоментувала прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, передає Associated Press .

Як дізналося NOTUS, у 72-сторінковому звіті цитують понад 500 досліджень, однак ці цитати містять багато помилок: від посилань, що не працюють, до неправильних інтерпретацій.

Проблемні цитати стосувалися часу, проведеного дітьми перед екраном, вживання ліків та тривожності.

А сім досліджень, згаданих у документі, схоже, узагалі ніколи не були опубліковані. Авторка одного дослідження підтвердила, що, хоча вона проводила дослідження щодо тривожності у дітей, вона ніколи не робила згаданий звіт.

На запитання про проблеми зі звітом Лівітт заявила, що його оновлять. Вона додала, що Білий дім має «повну довіру» до Кеннеді-молодшого.

«Я розумію, що у звіті MAHA виникли деякі проблеми з форматуванням, які зараз розв’язуються, і звіт буде оновлено. Але це не заперечує суті звіту, який, як ви знаєте, є одним із найбільш трансформаційних звітів про здоров’я, які коли-небудь публікував федеральний уряд», — сказала Лівітт журналістам під час брифінгу.

Тим часом у Міністерстві охорони здоровʼя запевнили, що вже виправили «незначні помилки» цитування та форматування. Там назвали звіт «історичною та трансформаційною оцінкою федерального уряду для розуміння епідемії хронічних захворювань, яка вражає дітей нашої країни».

Звіт MAHA вже викликав занепокоєння серед прихильників президента США Дональда Трампа.

Очікується, що документ використають для розробки політичних рекомендацій, які зʼявляться пізніше цього року. Білий дім запросив у Конгресу збільшення фінансування на 500 мільйонів доларів для ініціативи Кеннеді MAHA. // hromadske