Одеська область: на місці зсуву грунту на березі моря продовжуються пошуки можливих постраждалих

22 червня о 14:34 надійшло повідомлення від чергового поліції, що в Білгород-Дністровському район на березі моря біля с. Лебедівка стався зсув ґрунту, поруч з базою відпочинку. За попередньою інформацією під ґрунтом можливо знаходяться люди.

По прибуттю до місця виклику рятувальниками було встановлено, що стався обвал ґрунту висотою 15 м, на площі близько 150 кв.м.

Станом на 11:00 23 червня продовжуються роботи по розчищенню обвалу грунту поблизу с. Лебедівка Білгород-Дністровського району. На місці події залучений трактор. В ході опитування місцевого населення та адміністрації баз відпочинку, заяв та повідомлень про зникнення людей у районі пошуків не було.

До пошукових робіт залучено: від ДСНС залучено 23 чол. о/с, 8 чоловік ЗСУ та 8 чоловік місцевого населення.

ГУ ДСНС України в Одеській області