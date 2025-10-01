Одеська поліція продовжує пошуки зниклого 16-річного хлопця (фото)

Відділ поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області продовжує пошуки 16-річного Андрейку Ігоря, який пішов купатися на центральному пляжі в місті Чорноморськ і зник.

Прикмети: зріст приблизно 164 см, худорлявої статури, волосся коротке та темне, очі карі.

Був одягнений у плавки.

Особливі прикмети: зліва на потилиці нижче волосся родима пляма, на спині біля лівої лопатки родима пляма, на спині під лопатками три полоси у вигляді шрамів.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування хлопця, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номерами телефонів: (048) 779-47-95, ‪(+380) 67-589-02-64‬, ‪(+380) 98-883-21-00‬ або на спецлінію 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області