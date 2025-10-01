Одеська поліція розшукує 11- річного хлопця (фото)

Ізмаїльським районним відділом поліції в Одеській області встановлюється місцезнаходження 11- річного Просенюка Артемія з міста Рені, який сьогодні, 1 жовтня, близько 12-ої пішов з будинку сімейного типу та досі не повернувся.

Прикмети: зріст 135-145 см, середньої статури, волосся темне, очі карі.

Був одягнений у чорну кофту, темно-сині штани, взутий в чорні кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування хлопчика, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номером телефону (096) 458 76 32 або на спецлінію 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області