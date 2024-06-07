Одеська поліція розшукує 13-річного хлопця (фото)

Відділенням поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 розшукується 13-річний Олександр Апреленко, мешканець селища Овідіополь, який вчора, 6 червня, пішов з дому та наразі про місце його перебування нічого не відомо.

Був одягнений: у футболку зеленого кольору.

Прикмети: 175 см, русе волосся, карі очі, шрам на правому плечі, дефект верхньої щелепи.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування хлопця, просимо повідомити до відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 за номером телефону 0 (97) 647 19 40 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області